Rupture totale avec le PSG, Neymar va le regretter

Malgré un engagement jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et Neymar auraient décidé de se séparer lors du prochain mercato estival. Alors qu'il aurait la cote en Premier League - où Chelsea, Manchester United et Newcastle seraient prêts à lui tendre les bras - le Brésilien serait contraint de baisser son salaire pour quitter Paris.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a prolongé avec le PSG un an plus tôt. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star brésilienne est désormais liée au club de la capitale jusqu'en 2027.

Le PSG et Neymar veulent se séparer

Malgré un engagement de longue durée avec le PSG, Neymar ne devrait plus faire long feu à Paris. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne voudraient plus de son numéro 10, qui serait prêt à quitter le navire rouge et bleu dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, Neymar serait contraint de faire un énorme sacrifice pour quitter le PSG.

Neymar doit baisser son salaire pour partir