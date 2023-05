Mbappé - PSG : Le Qatar a pris une décision retentissante

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années - plus une en option - avec le PSG. Alors que son numéro 7 est le seul à pouvoir activer sa prolongation automatique, le Qatar est déterminé à le convaincre de le faire, et ce, pour le conserver au moins une saison supplémentaire.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de snober le club merengue pour rempiler de trois saisons à Paris.

Le PSG veut garder Mbappé

Selon les informations d' AS , divulguées ce jeudi soir, Kylian Mbappé n'aurait pas vraiment prolongé pour une durée de trois saisons. Plus précisément, la superstar du PSG aurait signé un bail de deux années, plus une en option. Une clause que seul Kylian Mbappé pourrait activer unilatéralement.

Messi et Neymar sur la sellette