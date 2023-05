L’OM et le FC Nantes plombés par un transfert à 45M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la valse des gardiens qui se prépare cet été en Premier League, le FC Nantes devrait affronter une concurrence grandissante pour Alban Lafont. En plus du vif intérêt de l’OM évoqué ces derniers jours, le gardien nantais serait également ciblé par Brentford, qui s’apprête à céder son portier pour 45M€ du côté de Tottenham.

Alors que le FC Nantes vit une fin de saison très compliquée avec une humiliation en finale de la Coupe de France contre Toulouse (5-1), sa 17e place en Ligue 1 et le récent limogeage de son entraîneur Antoine Kombouaré, le mercato s’annonce déjà agité pour les Canaris. Alban Lafont (24 ans), qui garde les buts nantais depuis près de quatre ans, s’apprête à changer d’air.

L’OM courtise Lafont

Comme l’avait révélé L’EQUIPE le 20 avril dernier, l’OM est dans la course pour le gardien du FC Nantes. Et en plus de son intérêt pour Ludovic Blas, Pablo Longoria souhaiterait donc recruter Lafont pour apporter une nouvelle concurrence à Pau Lopez. Mais un club anglais fait son apparition dans ce dossier.

Brentford débarque à son tour