PSG : La date du départ de Galtier déjà connue ?

Après une saison poussive, Christophe Galtier voit son avenir s'écrire en pointillés du côté du PSG. Un départ du natif de Marseille n'est pas à exclure, et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Cependant, aucune décision ne devrait être prise avant la fin de la saison.

Cet été, le PSG devrait réaliser plusieurs changements, et peut-même sur son banc de touche. En effet, quasiment un an après son arrivée à Paris, Christophe Galtier pourrait être démis de ses fonctions, compte tenu de la saison mitigée que réalise le club parisien.

Le PSG décidera après la fin du championnat

Néanmoins, selon les informations de AS, le PSG ne compte pas se précipiter et ne prendra aucune décision hâtive et attendra la fin de la saison, et surtout le dénouement du championnat, que le club de la capitale n'est toujours pas assuré de remporter, pour trancher concernant l'avenir de Christophe Galtier.

Aucun contact avec Mourinho