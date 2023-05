PSG : Coup de tonnerre, un proche du Qatar va sauver Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle saison sur le banc de Bologne en Serie A, Thiago Motta est clairement l'entraîneur qui monte. Par conséquent, son profil est très apprécié sur le marché. En Italie, son nom circule notamment à l'Inter Milan, mais en Ligue 1 aussi l'ancien milieu de terrain fait parler de lui. En plus du PSG, l'OGC Nice serait effectivement intéressé par Thiago Motta.

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Thiago Motta gravit les échelons de manière cohérente. Après son passage sur le banc des U19 du PSG, il va connaître un passage très compliqué au Genoa qui aurait déjà pu compromettre la suite de sa progression. Mais l'ancien milieu de terrain va rapidement rebondir en réussissant à maintenir La Spezia en Serie A malgré son petit effectif, puis en permettant à Bologne de s'installer dans la première partie de tableau du championnat italien. Et bien évidemment, son profil est étudié par plusieurs clubs.

Jean-Claude Blanc veut Thiago Motta à Nice

L'Inter Milan le ciblerait ainsi en cas de départ de Simone Inzaghi, tout comme le PSG pour l'après-Galtier. Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'OGC Nice garderait également un œil sur Thiago Motta alors qu'il semble désormais acté que Didier Digard ne restera pas. Et pour cause, Jean-Claude Blanc, nouveau directeur exécutif d'Ineos Sport, connaît très bien l'Italo-brésilien qu'il a côtoyé de janvier 2012 lorsqu'il signe au PSG à juillet 2019 et son départ après son expérience sur le ban des U19 parisien.

Motta intéressé par Nice, mais rêve du PSG