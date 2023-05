Galtier - PSG : L’appel qui aurait pu tout changer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, après le départ de Mauricio Pochettino, le PSG s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur et a décidé de nommer Christophe Galtier. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi faisait de Thiago Motta sa priorité, poussant Luis Campos à appeler l'ancien milieu de terrain parisien. Un appel qui aurait pu tout changer.

Seulement un an et demi après sa signature pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino était démis de ses fonctions. En effet, l'Argentin n'est jamais parvenu à convaincre et a donc été licencié par le PSG l'été dernier, remplacé par Christophe Galtier.

Il rêve du PSG, Galtier peut trembler https://t.co/PZaVAhfyGc pic.twitter.com/nrfH4s7jqm — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Campos a appelé Motta l'été dernier

Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , Nasser Al-Khelaïfi voulait confier le poste d'entraîneur à Thiago Motta. Luis Campos a ainsi passé un coup de fil à l'Italo-brésilien, mais n'a pas changé ses plans. A peine arrivé, le Portugais a eu le dernier mot, mais ce ne sera peut-être pas le cas cet été.

Motta rêve du PSG