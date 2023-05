Il rêve du PSG, Galtier peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, la succession de Christophe Galtier pourrait occuper l'espace médiatique. Et pour cause, l'avenir du coach du PSG semble toujours aussi incertain, et pour le remplacer, un entraîneur semble très chaud à l'idée de s'asseoir sur le banc parisien. Il s'agit d'un certain Thiago Motta.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier aura tout connu. D'abord une première partie de saison encourageante durant laquelle le club de la capitale est resté invaincu, puis une période post-Coupe du monde beaucoup plus compliquée. En effet, le PSG a déjà connu neuf défaites en 2023 qui ont conduit à des éliminations en huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France. Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier, bien qu'il ne sera pas décidé tout de suite, reste très incertain en vue de la saison prochaine.

Mourinho au PSG, la presse italienne vend la mèche https://t.co/Ggp96WTAPv pic.twitter.com/rAg6I4YC5N — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Thiago Motta rêve du PSG dès cet été

Et alors que plusieurs noms circulent pour le remplacer, L'EQUIPE révèle que Thiago Motta rêve d'entraîner le PSG. Mais surtout qu'il se sent prêt à le faire dès cet été alors qu'il réalise une belle saison sur le banc de Bologne. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain parisien gravit les échelons de manière cohérente en Italie. Après avoir réussi à maintenir La Spezia en Serie A la saison dernière, Thiago Motta place Bologne dans la première partie de tableau avec une identité de jeu qui séduit de l'autre côté des Alpes.

Priorité d'Al-Khelaïfi ?