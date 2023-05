Annonce surprise, le PSG peut boucler un grand retour

Thomas Bourseau

Thiago Motta commence à se faire un nom sur le marché des entraîneurs et son travail à Bologne ne laisseraient pas insensibles le PSG et l’Inter. Pour autant, le club nerazzurro semble laisser le champ libre au Paris Saint-Germain.

De par son travail à Bologne, Thiago Motta s’est bâti une belle réputation sur le marché des entraîneurs, bien qu’il ait débuté il y a peu. À Paris, alors que différents médias ont scellé le licenciement de Christophe Galtier en fin de saison, le grand nom de QSI figurait dans les bonnes grâces des dirigeants pour prendre la suite de Galtier sur le banc de touche.

Le PSG ou l’Inter pour Thiago Motta ?

Ce jeudi, Giuseppe Marotta était présent à l’événement Il Foglio a San Siro. L’administrateur délégué de l’Inter a été invité à s’exprimer sur un point important de la saison prochaine du club nerazzurro : Simone Inzaghi sera-t-il sur le banc de touche de l’Inter la saison prochaine ? Le nom de Thiago Motta revient avec insistance dans la presse pour prendre les rênes du PSG, mais aussi du club lombard.

L’Inter avoue vouloir continuer avec Inzaghi