Messi - PSG : Neymar a tout perdu

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone serait dans un coin de la tête de Neymar dans le cadre de son éventuel transfert cet été. Mais la réciproque ne serait pas vraie. Lionel Messi pourrait retrouver le Barça, Neymar serait laissé sur le carreau…

Alors qu’il avait joué un rôle clé dans la remontada du FC Barcelone face au PSG le 8 mars 2017, la presse espagnole n’en avait que pour Lionel Messi dans la foulée de ce succès historique. De quoi conforter Neymar dans sa volonté de sortir de l’ombre de Messi en signant au PSG à l’été 2017. Finalement, le Brésilien n’a plus jamais retrouvé le top 3 du Ballon d’or, n’est pas parvenu à remporter la Ligue des champions à Paris et a même oeuvré pour l’arrivée de Messi au PSG en 2021.

Neymar a fui Messi, a fait le nécessaire pour le retrouver, et veut remettre ça au Barça

Deux ans se sont écoulés, les blessures n’ont pas épargné Neymar qui ne ferait plus l’unanimité au PSG. D’après Le Parisien et Foot Mercato, le conseiller football du club, à savoir Luis Campos, préparerait le transfert de Neymar. Et contrairement à l’été dernier, le Brésilien ne serait pas contre un départ et aurait même un retour au FC Barcelone en tête selon ESPN , pour y retrouver Lionel Messi ?

Neymar se fait recaler, panique au PSG https://t.co/w4bnLCaDRG pic.twitter.com/qQVi8ZEM58 — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Barcelone ne pense pas à Neymar, contrairement à Messi