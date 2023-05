Surprise, le PSG veut un pote de Neymar

Hugo Chirossel

Alors que le mercato estival se rapproche, le PSG a déjà plusieurs pistes. L’une d’elles mènerait à Bruno Guimaraes, arrivé il y a maintenant un peu plus d’un an à Newcastle en provenance de l’OL. Luis Campos serait très intéressé par l’international brésilien et serait même prêt à faire une offre aux alentours de 125M€.

Le départ de Lionel Messi étant désormais acté, le PSG devrait avoir plus de moyens pour le prochain mercato estival. Plusieurs noms sont annoncés dans le viseur du club de la capitale ces dernières semaines, notamment en attaque. Mais les Parisiens pourraient recruter dans d’autres secteurs de jeu, notamment au milieu de terrain.

Mbappé l’attend au PSG, il a pris une grande décision https://t.co/zYwF87QzBJ pic.twitter.com/kYvQ0KRVvc — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Le PSG s’intéresse à Guimaraes

Dans cette optique, Luis Campos est très intéressé par Bernardo Silva, comme indiqué par Le 10 Sport . Mais d’après les informations de AS , le conseiller sportif de PSG suivrait également un coéquipier de Neymar en sélection : Bruno Guimaraes. Arrivé en janvier 2022, l’international brésilien s’est rapidement imposé à Newcastle.

Une offre de 125M€ ?