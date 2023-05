Le PSG peut provoquer une catastrophe à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'un départ de Christophe Galtier à l'issue de la saison reste une option sérieuse, le PSG pourrait se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Plusieurs noms circulent, mais un technicien se verrait bien sur le banc parisien. La presse italienne assure en effet que Massimiliano Allergi pourrait être séduit à cette idée. Et cela pourrait avoir de grosses conséquences à l'OM.

Cet été, cela devrait bouger du côté du PSG. Et pour cause, de grands changements pourraient intervenir, notamment sur le banc. Pour sa première saison sur le banc parisien, Christophe Galtier a effectivement déçu et pourrait être démis de ses fonctions à l'issue de la saison. C'est ainsi que plusieurs noms circulent pour le remplacer en vue de la saison prochaine.

Allegri attend une offre du PSG

Et selon les informations de Tuttosport , Massimiliano Allegri attendrait une offre du PSG. Le technicien italien ne se voit pas quitter la Juventus, sauf si une offre du club parisien était transmise. Auquel cas, il aura du mal à dire non à une telle opportunité. Un dossier que l'OM devrait suivre de très près. Et Pablo Longoria pourrait se mettre à craindre une offensive du PSG pour l'entraîneur transalpin.

Tudor reste la priorité de la Juventus