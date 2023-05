Galtier : Surprise, un entraîneur attend le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison plus que délicate, l'avenir de Christophe Galtier au PSG semble incertain. Dans cette optique, le nom de plusieurs entraîneurs sont annoncés pour prendre la succession du natif de Marseille. Et du côté de l'Italie, on annonce même que Massimiliano Allegri pourrait sérieusement songer à quitter la Juventus si le PSG lui faisait une offre.

Quel avenir pour Christophe Galtier ? A quatre journées de la fin du Championnat, le PSG n'est pas encore assuré de conserver son titre en Ligue 1, bien qu'avec six points d'avance sur le RC Lens, les Parisiens semblent toutefois bien partis. Malgré tout, l'avenir de Christophe Galtier reste totalement incertain.

Mourinho - PSG : Il dénonce un scandale https://t.co/ALWGCtcAEd pic.twitter.com/7bXqQEbtHQ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Allegri tenté par le PSG ?

Ainsi, plusieurs noms sont annoncés pour prendre la succession de Christophe Galtier et selon les informations de Tuttosport , Massimiliano Allegri se verrait bien au PSG. Le média italien assure que l'entraîneur de la Juventus envisagera un départ seulement si le PSG transmet une offre. Le club parisien ne le laisserait pas insensible.

Mourinho n'est pas dans les plans

Malgré tout, le départ de Christophe Galtier n'est pas encore acté. En effet, comme révélé par le10sport.com, il n'existe aucun contact avec José Mourinho malgré les rumeurs qui circulent ces derniers jours.