Galtier - PSG : Il annonce son départ en direct

Axel Cornic

La première saison de Christophe Galtier pourrait bien être la dernière. L’ancien de l’OGC Nice et du LOSC est la cible d’innombrables critiques depuis le début de l’année 2023, avec son Paris Saint-Germain qui a enchainé les désillusions et qui semble désormais vouloir ouvrir un nouveau chapitre avec notamment des pistes de renoms annoncées pour le remplacer.

Qui sera assis sur le banc du PSG la saison prochaine ? Nous vous avons révélé sur le10sport.com que pour le moment Christophe Galtier devrait rester en place, mais de nombreuses pistes sont déjà évoquées pour le remplacer, de Zinédine Zidane à Thiago Motta, en passant par José Mourinho.

Transferts : Neymar a choisi sa prochaine destination, le PSG est fixé https://t.co/UTTERQdHzo pic.twitter.com/x9vwQncAwJ — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Pas de contact avec Mourinho

Le coach de l’AS Roma est la dernière piste d’envergure dont on a parlé au PSG, mais selon nos informations il n’y a absolument rien. José Mourinho n’a en effet pas été approché par Luis Campos, son ancien collaborateur au Real Madrid qui n’envisage par un départ de Galtier à l’heure actuelle.

« On sait tous qu'il ne sera plus là »