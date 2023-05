Mourinho - PSG : Nouvelle confirmation, la presse italienne vend la mèche

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Christophe Galtier est remis en question ces dernières semaines, José Mourinho a été évoqué pour venir le remplacer sur le banc du PSG. Mais selon nos informations, cette piste n’est pas d’actualité et le club de la capitale n’a pas contacté le Portugais. Une tendance confirmée par la presse italienne.

Fragilisé par les derniers résultats du PSG et une nouvelle saison décevante, plusieurs noms circulent afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. En ce sens, RMC Sport indiquait lundi que Luis Campos aurait fait de José Mourinho sa priorité.

Pas de contact entre Mourinho et le PSG

Cependant, comme indiqué par Le 10 Sport , il n’y a rien entre le PSG et José Mourinho. Selon nos informations, il n’y a pas de contact entre les deux parties et le club de la capitale envisage plutôt de poursuivre avec Christophe Galtier, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024. S’il existerait des tensions entre José Mourinho et la direction de l’AS Rome, Calciomercato indique que le Portugais reste très investi.

Mourinho prépare la saison prochaine avec l’AS Rome