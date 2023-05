Messi plus facile que Cristiano Ronaldo pour son transfert ?

Axel Cornic

On pourrait bientôt assister aux retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se sont affrontés pendant des années en Espagne. La star du Paris Saint-Germain aurait en effet trouvé un accord pour rejoindre l’Arabie Saoudite la saison prochaine, avec un contrat qui est déjà qualifié d’« énorme » et d’« exceptionnel ».

Après avoir tout gagné en Europe, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure à 38 ans, en rejoignant le club saoudien d’Al Nassr. A la clé, un incroyable contrat qui fait de lui le joueur le mieux payé de la planète football, loin devant Lionel Messi.

Messi en Arabie Saoudite, « une affaire conclue »

Mais les choses pourraient changer ! Ce mardi, une source saoudienne a en effet annoncé à l’ AFP que l’arrivée de Messi en Arabie Saoudite serait « une affaire conclue ». Il resterait quelques détails à régler avant un accord total, avec la star du PSG qui pourrait dépasser le salaire de Cristiano Ronaldo, puisque certaines sources parlent d’un salaire annuel supérieur à 400M€.

« Les négociations n’ont pas pris autant de temps qu’avec Ronaldo »