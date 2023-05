PSG : Incroyable révélation sur Messi, Cristiano Ronaldo va enrager

Jean de Teyssière

Arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain, l'aventure entre Lionel Messi et le club de la capitale va se terminer fin juin prochain, à l'issue de contrat. Plusieurs destinations sont possibles mais celle menant à l'Arabie Saoudite reste la plus probable. Il s'agit de la seule offre ferme entre les mains du septuple Ballon d'Or et elle est pharaonique ! Elle dépassera largement le salaire de Cristiano Ronaldo, lui aussi exilé dans le royaume.

Le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain. Le FC Barcelone, club numéro 1 dans le cœur de la Pulga va tenter le tout pour le tout pour rapatrier le champion du monde en titre mais va devoir cravacher, surtout quand l'on sait qu'il faut que le club catalan assainisse sa dette de 200M€. Face à cette quasi-impossibilité, Messi pourrait succomber à l'offre XXL venant d'Arabie Saoudite.

Une offre dépassant les 500M€

A son arrivée en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo devenait le sportif le mieux payé de la planète avec salaire sur deux ans allant jusqu'à 200M€. Mais à peine six mois après son arrivée, Lionel Messi pourrait largement surpasser son rival portugais de toujours puisqu'il est question d'un contrat, entre deux et trois ans selon L'Equipe , pouvant aller jusqu'à 500M€ à 600M€ sur toute la durée du contrat.

Messi sur le départ, le PSG réagit https://t.co/zaV2zjIDYA pic.twitter.com/z6WolPqMWv — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

C'est parti pour Messi ?