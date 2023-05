PSG : Messi a pris une décision radicale pour son mercato

Jean de Teyssière

Tout était bien parti pour Lionel Messi prolonge son contrat avec le Paris Saint-Germain. Durant la Coupe du monde remportée par l'Argentine, les deux camps s'étaient mis d'accord oralement pour prolonger l'aventure, commencée en 2021. Quelques mois plus tard et de nombreuses réunions, rien n'a abouti et l'Argentin se dirige vers la sortie, libre de tout contrat. Al-Hilal, l'Inter Miami et le FC Barcelone font partie des cibles potentielles, même s'il ne veut pas quitter l'Europe.

L'avenir de Lionel Messi va se jouer dans les prochains jours. Si l'AFP dévoilait ce mardi matin que Lionel Messi irait s'envoler en terre saoudienne pour continuer sa carrière, l'Argentin garde en tête la Copa America en 2024 et la Coupe du monde en 2026 et voudrait rester en Europe, dans un championnat compétitif, pour s'y préparer...

L'Arabie Saoudite en pole position

A en croire les différentes rumeurs, l'Arabie Saoudite semble être devant tous ses concurrents pour faire venir Lionel Messi la saison prochaine. Avec Cristiano Ronaldo dans leur championnat depuis décembre 2022, les Saoudiens veulent à tout prix faire venir la Pulga pour reconstituer le duel entre les deux légendes du football. Et selon L'Equipe , le club d'Al-Hilal est toujours prêt à offrir un contrat en or à Messi. Certains rumeurs évoquaient un contrat annuel pouvant aller jusqu'à 200M€.

Messi veut continuer en Europe