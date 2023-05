Surprise, Mbappé réclame une star au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos ne sait toujours pas s'il sera conservé la saison prochaine. Les discussions pour une prolongation de contrat auraient toutefois débuté puisque l'Espagnol réalise une belle saison. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait réclamé sa signature pour le prochain exercice.

Cet été, le mercato du PSG s'annonce brûlant. Et pour cause, après une saison plus que poussive, et alors que le titre n'est toujours pas acté, Luis Campos prépare un sacré recrutement. Et plus globalement, une large revue d'effectif. Dans cette optique, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ, tout comme Neymar qui serait enfin disposé à quitter le PSG cet été. Mais plusieurs dossiers suscitent encore des interrogations à l'image de celui concernant Sergio Ramos, dont le contrat s'achève également en juin prochain. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait bien régler cette affaire.

Mbappé réclame la prolongation de Ramos

En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, Kylian Mbappé souhaiterait que le PSG fasse une offre pour prolonger Sergio Ramos. « Le sujet passif de la nouvelle est Mbappé, mais le sujet actif est Sergio Ramos. Il a demandé au PSG de faire un effort pour garder Ramos. Sergio a négocié sa prolongation pour une année supplémentaire avec l'équipe parisienne. Ils veulent réduire son contrat », explique le directeur d'OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Une baisse de salaire générale ?