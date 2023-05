PSG : Coup de théâtre, le clan Messi dénonce une fake news

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi est au coeur d'un véritable feuilleton au sujet de son avenir. L'Argentin n'a pas encore prolongé avec le club de la capitale, et un accord a été annoncé avec Al-Hilal ce mardi matin. Toutefois, le père de La Pulga est venu démentir totalement cette bombe.

Sous quelles couleurs Lionel Messi évoluera la saison prochaine ? L’Argentin n’a toujours pas prolongé avec le PSG alors que son contrat expire en juin prochain. Et ce mardi, une véritable bombe a été lâchée dans le feuilleton. L’ AFP a en effet révélé qu’un accord avait été trouvé entre La Pulga et Al-Hilal. Selon l’agence, l’affaire serait bouclée, et le joueur de 35 ans devrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Cette nouvelle n’a pas manqué de surprendre le clan Messi, qui a immédiatement réagi.

Aucun accord avec personne selon

« Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir ce qui se passe, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété mais la vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu'il n'y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n'y en aura pas avant la fin de la saison » a lâché Jorge Messi à travers un communiqué.

«Ils devraient expliquer pourquoi ils ne vérifient pas les informations»