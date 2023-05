Mercato - PSG : Messi sur le départ, une rencontre secrète a eu lieu

Jean de Teyssière

Alors que l'idée d'une prolongation de contrat entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain était d'actualité, notamment avec l'accord verbal entre les deux camps lors de la Coupe du monde, cette éventualité ne se produira pas. Car les discussions n'ont pas amené à un accord mais surtout parce que Lionel Messi s'est décidé à quitter le PSG à la fin de son contrat. D'autant que son escapade saoudienne lui a permis de rencontrer les dirigeants d'un club d'Arabie Saoudite.

La semaine dernière, Lionel Messi ne s'est pas présenté à l'entraînement du PSG. Cela fait suite à son contrat qu'il détient avec l'office de tourisme de l'Arabie Saoudite. Pas autorisé par le club parisien, cette absence avait été sanctionnée d'une suspension de deux semaines. Après des excuses publiques, la Pulga a pu reprendre l'entraînement ce lundi et veut bien terminer la saison. Avant un second départ en Arabie Saoudite ?

L'Arabie Saoudite, seule offre entre les mains de Messi

Devant le flou concernant son avenir, Lionel Messi a trois destinations possibles : les Etats-Unis avec l'Inter Miami, l'Europe avec le FC Barcelone et Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Pour le moment, d'après L'Equipe , l'offre venant de la péninsule arabique est la seule offre ferme qu'il a entre les mains. Le FC Barcelone, avec notamment une dette de 200M€ à effacer, semble en difficulté pour faire revenir la légende du club.

Messi sur le départ, le PSG réagit https://t.co/zaV2zjIDYA pic.twitter.com/z6WolPqMWv — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Le sujet abordé lors de son voyage