PSG : Le transfert de Messi est annoncé, il calme tout le monde

Alexis Brunet

En fin de contrat cet été avec le PSG, Lionel Messi pourrait ne pas rester dans la capitale. Des rumeurs sortent tous les jours mentionnant différents clubs prêts à accueillir le septuple Ballon d'Or. Al-Hilal, en Arabie saoudite, pourrait offrir un pont d'or à l'Argentin pour le faire venir. L'équipe saoudienne serait même prête à recruter un Sergio Busquets en plus de Leo Messi, mais son agent a décidé de calmer les rumeurs.

Nul ne peut savoir précisément où évoluera Lionel Messi la saison prochaine. Alors que les relations entre le PSG et sa star sont au plus bas depuis quelques temps, la Pulga devrait claquer la porte à la fin de son contrat le 30 juin. D'ailleurs, Al Hilal serait en embuscade pour boucler son transfert.

Direction Al Hilal pour Messi et Busquets ?

Le club saoudien, qui possède des moyens financiers très élevés, pourrait offrir un contrat de 363 M€ par an à Messi. L'ancien joueur du FC Barcelone retrouverait donc son rival de toujours Cristiano Ronaldo, qui évolue en Arabie saoudite du côté d'Al-Nassr et serait payé 200M€ par saison.

PSG - Messi : Une autre surprise en préparation ? https://t.co/1eYwtk9BJp pic.twitter.com/mNbIqLuoqd — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

L'agent de Busquets jette un énorme froid