PSG : La femme de Messi va plomber les plans du Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Lionel Messi ne cesse d'être commenté. Il faut dire que son contrat avec le PSG s'achève dans moins de deux mois, et une prolongation semble désormais totalement improbable. Ces dernières heures, c'est même Al-Hilal qui tenait la corde grâce à son offre pharamineuse. Mais la famille de La Pulga, et en particulier sa femme Antonella Roccuzzo, a du mal à s'imaginer loin de l'Europe.

Quel avenir pour Lionel Messi ? C'est la question qui risque de rythmer les prochaines semaines sur le mercato. Et pour cause, le contrat du champion du monde prend fin le 30 juin et il semble désormais peu probable qu'il prolonge au PSG. Un départ, deux ans après son arrivée, paraît l'hypothèse la plus réaliste, et sa future destination pourrait surprendre.

PSG : Le transfert de Messi est annoncé, il calme tout le monde https://t.co/qU5PirPWrc pic.twitter.com/ULX54rGo0W — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Messi proche d'Al-Hilal ?

En effet, plusieurs médias affirment que Lionel Messi pourrait opter pour Al-Hilal. Le club saoudien lui offrirait un véritable pont d'or, entre 400 et 600M€ par an selon les sources. Et cela pourrait le convaincre de faire le grand saut et suivre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui s'est engagé avec Al-Nassr, un autre club de la ville de Riyad.

Antonella Roccuzzo ne veut pas quitter l'Europe