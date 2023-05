PSG : Le clan Messi vend la mèche pour son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi ne cesse de faire les gros titres de l'actualité. En raison de sa suspension, qui a été levée par le PSG ce lundi, mais aussi en raison de son avenir, qui fait l'objet de nombreuses spéculations. En Espagne, on annonce un départ en Arabie Saoudite. Mais selon certains, l'international argentin n'a encore pris aucune décision, et ce pour plusieurs raisons.

Surprise ce lundi à l'entraînement du PSG. Censé se tenir loin du Camp des Loges après sa suspension de deux semaines suite à son voyage en Arabie Saoudite, Lionel Messi était bien présent à l'entraînement et devrait être disponible pour la prochaine rencontre face à l'AC Ajaccio. De quoi relancer son avenir au PSG ? Pour l'heure, la tendance est nettement à un départ. Le seul suspense réside dans l'identité de sa prochaine destination.

Barça, Arabie Saoudite... Quel club pour Messi ?

Ce lundi matin, l'émission El Chiringuito a lâché une information surprenante. Le joueur de 35 ans aurait dit oui à l'Arabie Saoudite, et au salaire de 400M€ émanant d'Al-Hilal. Selon cette même source, il pourrait être accompagné de Jordi Alba et de Sergio Busquets, deux amis et anciens coéquipiers au FC Barcelone. Mais journaliste pour L'Equipe , Florent Torchut a tenu à démentir cette information. Il annonce que Messi n'a encore pris aucune décision. Plusieurs options restent sur la table notamment celle d'un départ au FC Barcelone.

Son clan lâche des indices sur sa prochaine destination

Questionné par Charel Mafoua, Torchut a précisé que le FC Barcelone était la véritable priorité de Lionel Messi, mais les obstacles à son retour sont nombreux. En effet, le club catalan doit obtenir l'accord de la Liga. Par ailleurs, l'entourage de Messi a annoncé au journaliste que le champion du monde privilégiait un projet sportif solide. Il souhaiterait continuer à évoluer à un haut niveau, au sein d'une équipe capable de se battre en Ligue des champions. De quoi, aussi, remettre en question son arrivée en Arabie Saoudite...