Messi choque le PSG, le Qatar prend une énorme décision

Jean de Teyssière

Le feuilleton prend fin. Sanctionné par le Paris Saint-Germain suite à son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite la semaine dernière, Lionel Messi a pu reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi. Face aux excuses publiques du joueur, le PSG semble avoir considéré que l'incident était clos. Une situation qui arrange tout le monde, d'autant que le PSG ne voulait pas être le club mettant fin à la carrière européenne de Messi.

Le Paris Saint-Germain, dans un tweet publié ce lundi en milieu d'après-midi a annoncé le retour de Lionel Messi à l'entraînement, une semaine après l'avoir suspendu pour une quinzaine de jours. Avec ces évènements, le PSG a pu montrer que l'institution était au-dessus de tout mais la décision de réintégrer le champion du monde en titre est aussi un moyen pour le PSG de se préserver d'une image écornée.

Le PSG ne voulait pas s'acharner sur Messi

Le clan Messi, après la suspension officieuse du septuple Ballon d'Or s'était fait discret, sans réagir à cette sanction du PSG. Mais vendredi 5 mai, Lionel Messi a surpris en publiant une vidéo dans laquelle il s'excuse envers ses coéquipiers et envers le club. D'après L'Equipe , les dirigeants parisiens ont été agréablement surpris par cette vidéo et surtout rassurés que Messi ne mette pas en place un déploiement de ses ressources médiatiques pour dévaloriser le club et le projet des qataris. Face à ces excuses qui ont considérablement apaisé la situation, le PSG ne voulait pas donner l'impression d'un acharnement sur Messi, qui a fait le premier pas.

Le PSG craignait de mettre un terme à la carrière européenne de Messi