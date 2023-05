PSG : Coup de tonnerre annoncé pour Messi, c’est terminé

Thomas Bourseau

Bien qu’il fut proche d’une prolongation de contrat, les choses ont évolué ces dernières semaines. Et malgré l’information du Times sur l’offre parisienne, entre Lionel Messi et le PSG, ce serait bel et bien terminé.

Lionel Messi est bien parti… pour rester au PSG ? Se pourrait-il qu’une telle éventualité finisse par arriver au vu de la situation plus que tendue entre le club de la capitale et le septuple Ballon d’or ? En raison d’un voyage en Arabie saoudite non autorisé par le PSG, ce qui lui a fait raté l’entraînement prévu le lundi 1er mai, une suspension sportive et financière lui a été infligée. De quoi mettre à mal son avenir au PSG, son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain ?

La presse anglaise évoque une offre de dernière minute du PSG

A en croire la tendance de ces derniers jours, les deux parties prévoyaient déjà de se séparer cet été avant même cet incident. Mais pas selon The Times . Le célèbre média anglais révélait samedi soir que le PSG laissait la porte ouverte à une prolongation de contrat pour Lionel Messi. Une ultime offre aurait même été proposée.

PSG : Le transfert de Messi est annoncé, il calme tout le monde https://t.co/qU5PirPWrc pic.twitter.com/ULX54rGo0W — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Messi réintégré prématurément, mais pas de prolongation