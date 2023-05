Messi - Neymar : C’est annoncé, tout est terminé pour Mbappé

Thomas Bourseau

Le PSG cultiverait le désir de mettre fin à la MNM cet été. Les départs de Lionel Messi et de Neymar seraient programmés dans l’esprit des dirigeants parisiens. Pour ce qui est de Kylian Mbappé, son avenir serait déjà tracé, du moins pour la saison à venir.

En marge du mercato estival qui arrive à grands pas, le comité de direction du PSG aurait à coeur de mener à bien divers dossiers chauds. À commencer par le démantèlement de la MNM , trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. Comme Foot Mercato l’a une nouvelle fois annoncé la semaine dernière, la tendance se confirme concernant les plans du PSG pour Neymar. Le Brésilien ne serait une fois encore plus le bienvenu aux yeux de Luis Campos au PSG. Le conseiller football du club voulait déjà le vendre l’été dernier et ce serait à nouveau d’actualité pour l’intersaison. D’ailleurs, des agents auraient été mandatés afin de faciliter son départ.

Neymar poussé vers la sortie, Messi déjà parti ?

Quid de Lionel Messi ? Alors que beaucoup de médias faisaient allusion à une suspension de 14 jours pour l’Argentin après sa virée saoudienne non autorisée par le PSG, le numéro 10 du club a été aperçu lundi à l’entraînement du Paris Saint-Germain soit seulement une semaine après son départ à Riyad. Selon L’Équipe , l’apaisement serait de mise à l’instant T entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Pour autant, son avenir s’inscrirait plus qu’en pointillés à Paris puisque le joueur aurait déjà fait part de sa décision de partir aux dirigeants du PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain selon le journaliste Guillem Balague.

Mbappé sera Parisien la saison prochaine