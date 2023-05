Scandale au PSG, Messi calme tout le monde

Jean de Teyssière

Lionel Messi ne s'est pas rendu à l'entraînement du Paris Saint-Germain le 1er mai dernier. En retour, le PSG a sanctionné son joueur d'une suspension de deux semaines, ce qui l'empêchait de participer aux entraînements, aux matchs et de toucher son salaire pendant ces deux semaines de suspension. Mais ce lundi, trois jours après les excuses publiques du champion du monde en titre, les relations entre les deux camps se sont apaisées et la sanction a été levée permettant à Messi de faire son retour à l'entraînement.

Après avoir passé quelques jours en Arabie Saoudite, pour les besoins d'un contrat qu'il a avec l'office de tourisme du pays, Lionel Messi a eu vent de la sanction du Paris Saint-Germain et a décidé de prôner l'apaisement. Vendredi 5 mai, le champion du monde en titre avec l'Argentine a surpris son monde en publiant une vidéo dans laquelle il fait des excuses publiques au PSG ainsi qu'à ses coéquipiers. Et a donc pu reprendre l'entraînement et sera disponible face à Ajaccio.

Les excuses publiques de Messi

Quatre jours après l'annonce de la sanction du PSG à son encontre, Lionel Messi s'est paré d'un sobre costard et s'est excusé publiquement, via une story Instagram . « Je demande pardon à mes partenaires et au club. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera. » Face à ce repentir, apprécié par Paris, Lionel Messi était de retour à l'entraînement ce lundi.

PSG : Un proche de Messi se mouille pour son transfert https://t.co/oS2dgZQdBP pic.twitter.com/MIrnoIAGn5 — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

La situation apaisée après ces excuses