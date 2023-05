Le PSG a changé d'avis pour Messi, c'est inattendu

Amadou Diawara

Pour voyager en Arabie Saoudite avec sa famille, Lionel Messi a séché un entrainement de Christophe Galtier sans autorisation. En guise de sanction, le PSG a suspendu la Pulga pour une durée de deux semaines. Mais alors que Leo Messi a présenté publiquement ses excuses, les hautes sphères parisiennes ont décidé de mettre un terme à sa punition.

Il y a quelques jours, Lionel Messi a été aperçu en Arabie Saoudite avec sa famille. Pour se rendre dans le pays où réside désormais Cristiano Ronaldo - actuel pensionnaire d'Al Nassr - la Pulga a séché un entrainement de Christophe Galtier. Furieuse, la direction du PSG a décidé de prendre des mesures drastiques.

Messi s'excuse...

En effet, les hautes sphères du PSG auraient décidé de suspendre Lionel Messi pendant deux semaines. Une sanction qui privait le numéro 30 parisien des entrainements et des matchs du club, ainsi que de son salaire personnel. Conscient de son erreur, le champion du monde argentin a tenu à présenter ses excuses envers le PSG par le biais d'une vidéo. « Je demande pardon à mes partenaires et au club…, avance l’Argentin. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes, explique le septuple Ballon d’or. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera » , a confié Leo Messi. Et il semble que les mots de la Pulga ait attendri le PSG.

... et le PSG oublie tout