Messi est puni, le PSG en remet une couche

Arnaud De Kanel

Le PSG a fait sans Lionel Messi lors du déplacement à Troyes. Coupable de s'être rendu en Arabie saoudite sans l'accord de son club, l'Argentin a été sanctionné pendant deux semaines. Christophe Galtier n'a pas échappé à la question fatidique en conférence de presse.

Victorieux de l'ESTAC dimanche soir dans l'Aube, le PSG s'est donné une bonne bouffée d'oxygène et compte désormais six points d'avance sur son dauphin, le RC Lens. Les Franciliens ont assuré l'essentiel malgré une longue liste d'absents dont faisait partie Leo Messi. Christophe Galtier s'est refusé de commenter la sanction dont sa star faisait l'objet.

Le PSG enchaine les scandales, il hallucine https://t.co/w0iL2z7249 pic.twitter.com/pyycF2avfs — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Le grosse sanction du PSG pour Messi

Le divorce est proche entre Leo Messi et le PSG. Au lendemain de la défaite parisienne face à Lorient il y a une semaine, le septuple Ballon d'Or s'était rendu en Arabie saoudite pour honorer un contrat publicitaire. Problème, le PSG n'avait pas donné son accord. Les dirigeants franciliens n'avaient pas du tout apprécié et ils avaient décrété une mise à l'écart pendant deux semaines. Messi a donc raté le match face à Troyes dimanche mais avant comme après la rencontre, Christophe Galtier n'a pas voulu confirmer la durée de la sanction.

Galtier botte en touche