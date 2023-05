PSG : Messi commet une «faute», l’Argentine crise au scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, Lionel Messi a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, adressée au PSG et à ses coéquipiers. Dans celle-ci, l'international argentin présente ses excuses après son voyage sans autorisation en Arabie Saoudite. Mais pour les journalistes sud-américains, le champion du monde 2022 n'a rien à se faire pardonner.

Mardi dernier, le PSG annonçait la suspension de Lionel Messi suite à son voyage en Arabie Saoudite. La réponse du joueur n'a pas tardé. Trois jours plus tard, le champion du monde 2022, annoncé sur le départ, a tenu à présenter ses excuses à ses dirigeants et à ses coéquipiers. Une initiative commentée en Argentine. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas été tendres avec le PSG.

PSG : Messi et Neymar sanctionnés, un cadre n’en revient pas https://t.co/agETHq6Vyw pic.twitter.com/IykY5KR1Bj — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

« Les propriétaires du PSG essaient de laver leur image »

« Leo n'était pas obligé de s'exposer en enregistrant une vidéo chez lui à Paris pour dire à la planète qu'il s'était trompé, qu'il avait raté un entraînement mais il a compris qu'il était important, tout simplement, de s'excuser. Messi a commis une faute sportive. Il l'admet dans son bref discours de 83 mots, mais l'erreur du joueur n'est pas proportionnelle à la sanction excessive qui lui a été imposée par le club. Il est clair que l'on essaie de lui faire payer les fautes des autres. Les propriétaires du PSG essaient de laver leur image avec cette démonstration de puissance » a écrit Hernan Claus, journaliste pour Diario Olé.

« C’est bien qu’il parte »