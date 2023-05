PSG : Catastrophe sur le mercato, Messi a tout perdu

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi voudrait à tout prix évoluer dans un club européen la saison prochaine, et ce, pour se préparer au mieux pour la Copa America 2024. Toutefois, la Pulga pourrait se retrouver sans solution dans le continent et être contraint de faire ses adieux à la Ligue des Champions.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, la Pulga serait sur le point de changer de club librement et gratuitement.

Fiasco au PSG, ils montent au créneau https://t.co/Ssg7rEwaAc pic.twitter.com/1aTEUIPoWS — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Messi veut rester en Europe

Interrogé par Le Nouvel Obs , Sergio Rek - qui connait Lionel Messi depuis ses 14 ans - a affirmé qu'il avait l'intention de quitter le PSG cet été, et ce, parce que le club parisien « n’arrive pas à fonder une équipe au-delà de l’ego de ses joueurs » . D'ailleurs, à en croire le journaliste de France Football , Florent Torchut, les négociations entre la direction du PSG et le clan Messi pour prolonger « n’avancent plus depuis un mois ».

Le Barça snobe Messi