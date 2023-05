PSG : Pour Messi, c'est terminé

Jean de Teyssière

Les négociations patinent depuis maintenant plusieurs semaines entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi concernant une prolongation de contrat. Avec le récent scandale ayant valu à Messi une suspension de deux semaines à cause de son voyage en Arabie Saoudite, les discussions semblent être au point mort. Une hypothèse confirmée par un proche de Messi.

Lionel Messi était arrivé au Paris Saint-Germain avec l'étiquette du joueur qui allait permettre au club parisien de briser ce plafond de verre pour remporter la Ligue des Champions. Arrivé en 2021, le septuple Ballon d'Or n'a jamais réussi à mener l'équipe parisienne vers les sommets transformant cette aventure française en échec...

Le Barça veut Messi

Plus tôt dans la semaine, Le Parisien évoquait l'envie du FC Barcelone de recruter la Pulga. Malgré 200M€ de dettes, le Barça est confiant et va procéder à un grand ménage cet été en acceptant toutes offres pour ses joueurs et en baissant le salaire de ceux qui ne seront pas partis.

Les négociations entre le PSG et Messi n'avancent plus