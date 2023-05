L’OM veut frapper fort avec Guendouzi, le plan de vol est déjà prêt

Alexis Brunet

Samedi soir, l'OM a vu le RC Lens lui passer devant au classement. Les hommes d'Igor Tudor ne sont plus certains de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine s'ils restent à cette troisième place. Ils n'en restent pas moins ambitieux sur le marché des transferts. Plusieurs profils sont évoqués et Mattéo Guendouzi pourrait rendre service à Pablo Longoria.

C'était le match à ne pas perdre. L'OM a subi l'enfer de Bollaert samedi soir et a chuté d'une place au classement, pour se retrouver troisième ce dimanche. Il reste quatre matches à Igor Tudor et ses hommes pour accrocher l'objectif principal des dirigeants phocéens : la Ligue des Champions.

L'OM n'est maître de son destin européen

Pour l'instant, les coéquipiers de Dimitri Payet devraient passer par un troisième tour préliminaire, puis un barrage avant d'enfin voir la phase de poule. À moins que la Juventus de Turin ou bien l'AS Rome n’envoient directement l'OM en Ligue des Champions, grâce à leurs résultats en Ligue Europa et en Serie A. Si les Lensois ne craquent pas jusqu'à la fin de saison, l'OM ne serait pas contre un petit coup de pouce d'un voisin transalpin. Cela permettrait au club cher à Bernard Tapie de pouvoir avancer sereinement sur son mercato, et il va y avoir du boulot.

L’Arabie Saoudite à l’OM, il lâche une énorme annonce sur la vente du club https://t.co/GkV2qUUnWS pic.twitter.com/mDtRmY5Adv — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

Marseille va beaucoup bouger cet été