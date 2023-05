Terrible désillusion pour l’OM, Guendouzi envoie un énorme message

Hugo Chirossel

Battu par le RC Lens samedi soir (2-1), l’OM a perdu sa deuxième place au classement au profit des Sang et Or. Présent en zone mixte après la rencontre, Matteo Guendouzi a remobilisé les troupes. Il reste quatre matchs à disputer d’ici à la fin de la saison et l’international français veut que les Marseillais poussent jusqu’au bout, en espérant un faux pas des Lensois.

Le RC Lens a frappé un grand coup. Alors qu’ils recevaient l’OM samedi soir, les Sang et Or se sont imposés (2-1) et ont récupéré la seconde place au classement du championnat de France. Une défaite forcément décevante pour les Olympiens, qui ne comptent tout de même que deux points de retard sur les Lensois. Présent en zone mixte, Matteo Guendouzi a assuré que l’OM allait tout donner jusqu’au bout.

« Tout peut se passer encore sur cette fin de saison »

« Non, on ne peut pas du tout dire que c'est terminé. Vous avez vu le scénario de la saison passée, qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Tout peut se passer encore sur cette fin de saison. Il reste quatre matches, on va tout donner pour essayer d'engranger le maximum de points. Maintenant, on va être dépendants des résultats de Lens, on va espérer un faux pas de leur part. Il y a encore des points à aller chercher et une qualification directe en Ligue des champions », a déclaré Matteo Guendouzi, dans des propos relayés par L’Équipe .

« On ne va rien lâcher »