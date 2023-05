L’OM s’inquiète pour sa star, la réponse tombe

Alexis Brunet

Hier soir samedi, l'OM défiait le RC Lens à Bollaert. Les hommes d'Igor Tudor se sont inclinés 2-1 et ont peut-être perdu plus qu'un simple match. Les Olympiens sont maintenant troisièmes de Ligue 1 derrière leur rival d'hier soir et voient la qualification en Ligue des Champions se compliquer. Pire tout l'OM tremble pour son buteur star Alexis Sánchez, sorti à la pause face aux Nordistes.

Les amateurs de football et de Ligue 1 n'ont pas été déçus samedi soir. La rencontre entre le RC Lens et l'OM qui s'annonçait comme un des matches les plus importants de la saison a tenu toutes ses promesses. Dans l'ambiance volcanique de Bollaert, les deux clubs se sont bien battus, mais au final ce sont les hommes de Franck Haise qui sont sortis victorieux de cette bataille, de cette finale avant l'heure.

Lens passe devant l'OM

Même si certains se refusaient à penser que ce match était une finale, il faut bien dire qu'il en avait l'air. Car à quatre journées de la fin du championnat, la donne a complètement évolué et ce sont maintenant les partenaires de Seko Fofana (buteur hier soir) qui font la course en tête. Les Lensois comptent maintenant deux points d'avance sur les Marseillais. Ce sont surtout eux qui pour l'instant décrochent une qualification directe pour la Ligue des Champions alors que l'OM ne serait pas assuré de disputer directement la coupe aux grandes oreilles.

Marseille tremble pour Sánchez