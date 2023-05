Un Parisien veut imiter... des légendes de l'OM

Benjamin Labrousse

L’OM possède son lot de légendes ayant marqué l’histoire du club phocéen. Forcément, des joueurs tels que Didier Drogba, Franck Ribéry, ou encore Mathieu Valbuena ont régalé le Vélodrome pendant plusieurs années. Mais surtout, ces trois joueurs ont prouvé qu’il était possible d’avoir une belle carrière en ayant explosé tardivement. Un exemple qu’aspire à suivre le joueur du Paris FC Morgan Guilavogui.

Par le biais d’une phrase désormais iconique, Kylian Mbappé l’annonçait en juin 2022 : « Le football il a changé » . Si la vedette du PSG évoquait à l’époque la gestion des droits à l’image des joueurs, le football moderne a bien évolué au cours des dernières années. De nos jours, les joueurs sont de plus en plus exposés, et ce dès leur plus jeune âge. Le football avance très rapidement, a tel point que l’on oublie souvent que certaines carrières et que certains joueurs peuvent se révéler sur le tard. Comme en témoigne d'ailleurs plusieurs légendes de l'OM...

Morgan Guilavogui n’a pas peur d’exploser sur le tard...

Dans un entretien accordé à L ’ Équipe , le joueur du Paris FC Morgan Guilavogui, s’est confié sur sa volonté de réaliser une belle carrière, malgré que ce dernier soit âgé de 25 ans, âge correspondant selon les standards du football moderne, à un joueur d’ores et déjà confirmé. Pour exemple, le joueur parisien a cité plusieurs anciens de l’OM.

... et veut imiter Drogba et Ribéry