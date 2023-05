Nouvelle polémique, l'OM est très en colère

La rédaction

A peine trois jours après leur succès en finale de Coupe de France, les joueurs du Toulouse FC retrouvent le championnat et affronteront le RC Lens ce mardi (21h) à domicile. L’Olympique de Marseille, très remonté par cette programmation, craint une fatigue du côté toulousain dont pourrait bien profiter son concurrent direct sur le podium.

Le RC Lens, actuel troisième de Ligue 1, pourrait en cas de victoire ce mardi soir face à Toulouse en championnat dépasser l'OM et s'emparer de son fauteuil de dauphin du PSG au classement. À cinq journées de la fin (après le match de ce soir), cela pourrait constituer un tournant dans la course à la Ligue des Champions, voire même dans la course au titre puisque le club parisien est encore loin d'être assuré de terminer en tête du championnat...

L’OM lance un avertissement au RC Lens https://t.co/HBI3fmfDZD pic.twitter.com/ZCrQDD2JIg — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

L'OM très énervé

Selon les révélations de RMC Sport , le président de l'OM Pablo Longoria se serait plaint de la programmation de cette rencontre il y a déjà quelques jours. D'ailleurs, son équipe croisera le fer avec le RC Lens dans un duel au sommet le week-end prochain. Et avant le match de ce mardi soir contre Toulouse, l'OM compte quatre points d'avance sur Lens.

Toulouse confirme l’épuisement