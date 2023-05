RC Lens : Malaise en Ligue 1, l’OM est concerné

Hugo Chirossel

Alors que Toulouse a remporté la finale de la Coupe de France face à Nantes samedi soir (5-1), le club toulousain recevra le RC Lens mardi, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Philippe Montanier s’est interrogé sur la programmation de cette rencontre. L’entraîneur du Téfécé estime qu’elle n’est pas équitable pour l’OM et l’AS Monaco, à la lutte avec les Sang et Or dans la course à la Ligue des champions.

Un succès historique. Après une disette longue de 66 ans, Toulouse a enfin remporté un trophée. Alors que la finale de la Coupe de France s’annonçait très ouverte, le Téfécé n’a fait qu’une bouchée du FC Nantes. Les hommes de Philippe Montanier menaient 4-0 à la mi-temps, pour finalement s’imposer 5-1. Mais trois jours seulement après cette victoire, Toulouse recevra le RC Lens mardi, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

« Ce n'est très équitable sportivement »

Une rencontre importante, puisque les Sang et Or sont à la lutte avec l’AS Monaco et l’OM dans la course à la Ligue des champions et accueilleront d’ailleurs les Marseillais à Bollaert samedi prochain. Présent en conférence de presse ce lundi, Philippe Montanier a fustigé la programmation de la rencontre face au RC Lens. L’entraîneur de Toulouse aurait préféré jouer mercredi, comme cela sera le cas pour Nantes, qui ira à Brest. Il estime que cela pose un problème d’équité sportive.

« Monaco et Marseille doivent être furieux »