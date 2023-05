L'OM prépare sa vengeance, le PSG peut finir ko

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire face à l'AJ Auxerre, l'OM peut rêver du titre en Ligue 1. Désormais à cinq points du leader parisien, le club phocéen a cinq matchs pour refaire son retard sur son grand rival. Et s'ils réussissent cet exploit, les Marseillais tiendront leur revanche après la désillusion de la saison 1998-1999.

Invaincu en première partie de saison, le PSG dominait la Ligue 1 de la tête et des épaules. Toutefois, depuis la reprise post-Coupe du Monde, le club emmené par Christophe Galtier n'est plus du tout dans son assiette. Opposé au FC Lorient ce dimanche après-midi au Parc des Princes, le PSG a essuyé sa sixième défaite en championnat (1-3). Et alors que l'OM s'est imposé face à l'AJ Auxerre au Vélodrome (2-1), l'écurie rouge et bleu peut désormais craindre le pire. En effet, les hommes d'Igor Tudor ne sont plus qu'à cinq points du leader parisien, sachant qu'il reste cinq matchs à jouer en Ligue 1. Si la mission est difficile pour l'OM, elle est loin d'être impossible. En effet, plusieurs clubs français ont déjà réalisé de folles remontées pour remporter le championnat. D'ailleurs, l'écurie phocéenne a été victime d'un incroyable scénario en 1998-1999, où le PSG est impliqué.

Bordeaux renverse l'OM en 1999 grâce au PSG

Leader du championnat en 1998-1999, l'OM a perdu le titre au tout dernier moment. Alors que son sacre se jouait le 29 mai au Parc des Princes, les Marseillais espéraient que le PSG fasse un résultat contre Bordeaux. Et finalement, Pascal Feindouno a offert la victoire aux Girondins à la dernière seconde de la rencontre (2-3). L'OM a donc dû se contenter de la deuxième place au classement (71 points), devancé in-extremis par Bordeaux (72 points).

L'OM peut se venger du PSG