Suspense total pour Messi, le PSG va halluciner

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deux ans après son arrivée au PSG, Lionel Messi est au cœur de toutes les rumeurs. Son contrat prendra fin en juin prochain et il ne sait toujours pas s’il va prolonger ou pas. Le FC Barcelone veut le faire revenir à tout prix, l’affaire semblait même bouclée mais un problème entre le club catalan et La Liga a tout relancé.

Décevant dimanche face à Lorient, Lionel Messi vivait peut-être l’une de ses dernières rencontres avec le maillot du PSG. L’attaquant argentin sera en fin de contrat le 30 juin prochain et plus les jours passent, plus on semble s’éloigner d’une prolongation avec le club de la capitale. Surtout que le FC Barcelone rode toujours…

Le Barça veut rapatrier Messi

Deux ans après le départ brutal de Lionel Messi, le Barça tient à tout prix à rapatrier sa légende. Le sujet a été abordé de nombreuses fois par Xavi et les dirigeants catalans. Pour le moment, tout semble possible puisque Messi n’a pas prolongé avec le PSG.

Galtier poussé dehors, le vestiaire du PSG vend la mèche https://t.co/lmfBOfer35 pic.twitter.com/7FEk9ygxCt — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Un problème avec La Liga complique l’affaire