PSG : Messi a fait son choix, une offre va partir

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait bien claquer la porte du PSG cet été. Luis Campos travaillerait sur la prolongation de l'Argentin depuis plusieurs mois maintenant, mais le joueur de 35 ans pourrait choisir de revenir au FC Barcelone. D'ailleurs, un contrat serait prêt à être dégainé pour boucler son retour en Catalogne.

Comme en 2021, Lionel Messi est au coeur d’un véritable feuilleton sur le mercato. Son avenir n’est pas encore défini, alors que son contrat expire en juin prochain. Le PSG essaye pourtant de le convaincre de prolonger depuis plusieurs mois maintenant, mais l’Argentin aurait quelques doutes quant à la viabilité du projet parisien.

Le départ de Messi se précise

Dans le même temps, le FC Barcelone fait tout son possible pour faire revenir Lionel Messi en Catalogne. Malgré sa situation économique, le club catalan espérerait rapatrier le septuple Ballon d’Or. Le retour du champion du monde 2022 serait d’ailleurs en train de chauffer de plus en plus.

Son contrat l'attend déjà au Barça