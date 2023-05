Proche de la catastrophe, il crie au scandale contre l’OM

Arnaud De Kanel

Dans un stade Vélodrome en feu, l'OM a signé un succès très important en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après le but égalisateur de Cengiz Under, c'est Alexis Sanchez qui a offert la victoire aux Phocéens mais pour Christophe Pélissier, le coach de l'AJA, ce but n'aurait pas du être accordé.

L'OM a fait la très grosse opération du week-end en renversant un match très mal embarqué face à l'AJA. Après avoir concédé l'ouverture du score par Birama Touré, les Marseillais sont parvenus à l'emporter grâce à un but d'Alexis Sanchez, servi par Mattéo Guendouzi à la limite du hors jeu. Mais pour Christophe Pélissier, le Chilien était en position illicite.

«J'ai vu des images où il y a hors-jeu»

L'AJA tenait un point précieux en vue du maintien mais c'était sans compter sur l'intenable Alexis Sanchez. Le coach des Bourguignons conteste la décision de l'arbitre sur ce but. « Je dirais qu'ils sont miraculés sur le second but. J'ai vu des images où il y a hors-jeu, voilà. Après, on l'interprète comme on veut, on sait comment la VAR interprète les choses aussi », a-t-il déclaré en conférence de presse. Cette défaite fait mal pour une équipe qui joue sa survie.

«Le résultat est logique»