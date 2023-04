OM : Guendouzi provoque un malaise en interne

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa deuxième saison sous les couleurs de l’OM, le départ de Matteo Guendouzi l’été prochain semble inéluctable. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2025, les dirigeants marseillais espèrent réaliser une belle vente avec l’international français. D’autant plus que son attitude ces dernières semaines ne plairait pas du tout au staff d’Igor Tudor.

Le mercato estival se rapproche et un départ semble déjà acté à l’OM. Matteo Guendouzi, arrivé il y a bientôt deux ans en provenance d’Arsenal et recruté définitivement l’année dernière, ne devrait pas porter le maillot du club marseillais la saison prochaine. Comme le confirme le JDD ce dimanche, l’OM espère réaliser une grosse vente avec l’international français, ce qui pourrait débloquer d’autres dossiers.

« L’entraîneur doit faire des choix »

Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi vit une saison différente depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM. Le milieu de terrain n’a d’ailleurs pas joué lors des deux dernières rencontres des Olympiens. « J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué d'en voir d'autres jouer plus. L’entraîneur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J'ai une équipe sérieuse. Quand vous voyez nos entraînements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début », a confié Igor Tudor à ce sujet, vendredi en conférence de presse.

Guendouzi agace le staff de Tudor