Un joueur de l’OM en colère, il se lâche

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on a clairement déchanté il y a quelques semaines. Alors que le club phocéen s’imaginait remporter la Coupe de France, le parcours des Phocéens s’est finalement arrêté suite à une défaite face à Annecy, club de Ligue 2. Un revers qui est clairement resté en travers de la gorge de l’OM comme Sead Kolasinac a pu l’expliquer.

Après avoir réussi à éliminer le PSG en huitième de finale, l’OM était présenté comme le grand favori de la Coupe de France. C’est finalement Toulouse qui vient de remporter la compétition alors que le club phocéen s’est fait éliminer… en quart de finale. Opposés à Annecy, les hommes d’Igor Tudor avaient l’avantage sur le papier, mais sur la pelouse du Vélodrome, c’est le club de Ligue 2 qui s’est imposé. L’OM a alors vécu une énorme désillusion avec cette défaite, très difficile à digérer.

« Là, j’étais en colère contre nous-mêmes »

S’exprimant dans le Journal Du Dimanche , Sead Kolasinac est revenu sur la défaite de l’OM contre Annecy en Coupe de France. Le défenseur olympien a alors expliqué : « Comment j’ai digéré la défaite contre Annecy ? Après une défaite, j’ai besoin de rester seul pendant une journée. Ensuite, il faut analyser pour s’améliorer. Là, j’étais en colère contre nous-mêmes. On a mis tant d’énergie pour sortir Rennes et Paris aux tours précédents, les supporters étaient tellement excités. Tout ça pour sortir contre un adversaire contre lequel personne n’avait envisagé la possibilité de l’échec ».

« Sur une saison entière, la régularité est un objectif impossible à atteindre »