L’OM sous pression, le boss fait passer un message

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne compte qu’un seul point d’avance sur le RC Lens au classement, l’OM accueille l’AJ Auxerre ce dimanche à l’Orange Vélodrome. Les Olympiens n’ont pas le droit à l’erreur et doivent s’imposer, avant de se déplacer sur la pelouse des Sang et Or le week-end prochain, qui de leur côté joueront contre Toulouse mardi. Pablo Longoria a bien conscience du danger qui guette l’OM.

Après une victoire importante obtenue le week-end dernier sur la pelouse de l’OL, l’OM reçoit l’AJ Auxerre ce dimanche à l’Orange Vélodrome. Une équipe en pleine course pour le maintien et qui a besoin de points, tout comme les Marseillais, qui ne comptent qu’une longueur d’avance sur le RC Lens au classement.

L’OM n’a pas le droit à l’erreur

En raison de la finale de la Coupe de France qui se tenait samedi soir, les Sang et Or affronteront Toulouse mardi, vainqueur contre le FC Nantes (5-1). Cependant, l’OM a souvent laissé filer des points à domicile cette saison et Pablo Longoria en a bien conscience. Le club marseillais a déjà perdu des points face à des mal-classés comme l’AC Ajaccio (1-2), Strasbourg (2-2) et Annecy en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6-7 aux t.a.b.)

« C’est sur ce type de rencontres que nous avons le plus de difficultés »