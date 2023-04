Guendouzi - OM : Le malaise est confirmé

Arnaud De Kanel

La situation se tend sérieusement entre Matteo Guendouzi et l'OM. Resté sur le banc pour la deuxième fois consécutive face à l'OL, le milieu de terrain a fait part de son mécontentement. Selon les informations de Florent Germain, le ton serait monté entre Guendouzi et Javier Ribalta à Marignane.

Le climat est électrique à Marseille. Lancé dans le sprint final, l'OM doit gérer un autre problème et il concerne Matteo Guendouzi. Le vice-champion du monde tricolore est à bout ces derniers temps. Plus utilisé par Igor Tudor, il a fait part de son agacement à ses dirigeants après la rencontre face à l'OL. L'Equipe avait révélé un échange tendu avec Javier Ribalta, le journaliste de RMC Florent Germain a confirmé ces informations.

«Il y a beaucoup d’agacement»

De passage dans l'émission Rothen S'enflamme vendredi soir, Florent Germain a lâché les informations qu'il possède sur le dossier Matteo Guendouzi. « Oui il y a beaucoup de frustration chez Guendouzi. C’est la première fois qu’il ne rentre pas lors de deux matchs consécutivement. Forcément il y a beaucoup d’agacement », a-t-il expliqué, avant d'ajouter.

«Il y a eu une discussion animée entre Guendouzi et Javier Ribalta»