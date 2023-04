«Tu te tais» : Guendouzi enrage à l’OM, il se fait fracasser

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frustré de sa situation à l’Olympique de Marseille, lui qui manque de temps de jeu depuis plusieurs semaines, Matteo Guendouzi a fait part de sa frustration à Javier Ribalta, directeur du football, et Igor Tudor, son entraîneur. De son côté, Jérôme Rothen ne se montre pas tendre en évoquant l’international français.

Matteo Guendouzi n’est pas heureux et le fait savoir. Pion essentiel de Jorge Sampaoli la saison dernière, l’international français de l’OM a changé de statut sous Igor Tudor, qui n’en fait pas un titulaire indiscutable. Ce dernier n’a d’ailleurs pas utilisé son joueur lors des deux dernières rencontres contre l’OL et l’ESTAC, de quoi frustrer le principal intéressé. Guendouzi se serait ainsi expliqué après le déplacement à Lyon avec Javier Ribalta, directeur du football à l’OM, pour afficher son incompréhension. Interrogé sur ce dossier sensible, Igor Tudor a pour sa part reconnu vendredi des discussions avec le milieu de terrain. « J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué d'en voir d'autres jouer plus. L’entraîneur doit faire des choix , a répondu Tudor en conférence de presse. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J'ai une équipe sérieuse. Quand vous voyez nos entraînements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début ».



« Le coach est là pour faire des choix. Il a ses raisons »

De son côté, Jérôme Rothen prend le parti d’Igor Tudor : « Le coach est là pour faire des choix. Il a ses raisons. Il voit les joueurs au quotidien, ce qu’il veut mettre en place, les joueurs qui s’imprègnent plus facilement de ses méthodes. Et après il y a les constats sur le terrain. Pour nous, le juge de paix, ce sont les matchs. Mattéo Guendouzi a beaucoup joué depuis le début de la saison. Depuis janvier, son temps de jeu a un peu baissé mais il reste conséquent . »

« Il fallait élever la voix et dire : "Je joue mais pas à mon poste." »