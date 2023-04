«Un joueur extraordinaire» : Il est dégoûté, l’OM a perdu très gros

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire en puissance en début de saison, Amine Harit a vu son année se stopper brutalement contre l’AS Monaco. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le milieu offensif de l’OM reprend petit à petit la course et retouche un peu le ballon. Igor Tudor, qui se satisfait forcément de ces nouvelles, reste tout de même touché par sa grave blessure.

De retour à l’OM l’été dernier, Amine Harit n’a pas mis longtemps à convaincre Igor Tudor. Titulaire dans le onze du technicien croate derrière Alexis Sanchez, l’international marocain ne brillait pas pour ses statistiques, ce qui ne l’empêchait pas d’être un joueur quasi indiscutable pour l’OM.

Harit reprend tout doucement

Malheureusement pour le club olympien, Amine Harit s’est gravement blessé au genou à Monaco en novembre dernier. Absent pour tout le reste de la saison, le milieu offensif de l’OM a repris la course, on l’a même vu balle au pied effectuer quelques conduites de balle. Une bonne nouvelle pour l’OM et Igor Tudor qui comptera sûrement dessus pour la saison prochaine.

«Il nous manque beaucoup»