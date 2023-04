Grosse surprise à l’OM, les explications tombent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur au bout du suspense sur la pelouse de Lyon, l’OM a récupéré la deuxième place du championnat. Une victoire précieuse pour Igor Tudor qui n’avait pas hésité à faire des choix forts, dont la titularisation de Leonardo Balerdi à la place de Chancel Mbemba. Le technicien croate voulait que le défenseur argentin reste au marquage sur Rayan Cherki, un pari réussi.

C’était l’un des chocs de cette 32ème journée de Ligue 1. Au lendemain de la victoire du RC Lens contre l’AS Monaco (3-0), l’OM savait qu’il fallait gagner contre l’OL pour récupérer la place de dauphin du PSG. C’est chose faite pour Marseille qui est allé chercher les trois points dans les ultimes secondes grâce à un but contre son camp de Malo Gusto. Au-delà du score, ce qui a étonné les observateurs, c’est la titularisation de Leonardo Balerdi à la place de Chancel Mbemba qui est peut-être la meilleure recrue de l’OM cette saison.

Tudor voulait que Balerdi ne lâche pas Cherki

« J’ai choisi Balerdi plutôt que Mbemba pour des raisons techniques, en étudiant Lyon et en voyant comment ils jouent. J'ai pensé que c'était la meilleure option. C'est mon travail, parfois on a raison, parfois on se trompe », a simplement expliqué Igor Tudor après la rencontre. Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur de l’OM a opté pour l’international argentin afin de le placer au marquage individuel sur Rayan Cherki. Tudor estimait que la vitesse et l’agressivité de Balerdi pouvaient poser des problèmes à l’OL. Pari réussi puisque l’OM l’a emporté !

«J’étais content de revenir»