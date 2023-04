L’OM frappe un grand coup, le boss exulte

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche soir, l’OM s’est imposé pour la première fois à Lyon depuis 2007 (1-2). Une victoire décrochée dans les derniers instants de la rencontre et très importante, puisqu’elle permet aux Marseillais de conserver leur deuxième place au classement. Un succès qu’a particulièrement apprécié Pablo Longoria.

L'OM attendait cela depuis 16 ans. Alors qu’ils se déplaçaient sur la pelouse de l’OL dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1, les Marseillais n’avaient pas le droit à l’erreur. Igor Tudor et ses hommes avaient vu le RC Lens écraser l’AS Monaco samedi (3-0) et ainsi reprendre provisoirement la deuxième place du championnat de France. Une rencontre maîtrisée par l’OM, mais qui a manqué d’efficacité offensive et a bien failli laisser échapper des points précieux.

Une première depuis 2007

D'autant plus que l'OM n'avait pas ramené une victoire de Lyon depuis 2007. Le club marseillais s’est finalement imposé dans les tout derniers instants de la rencontre (1-2), à la suite d’un cafouillage de la défense de l’OL et un but contre son camp de Malo Gusto. Si Igor Tudor a laissé éclater sa joie, cela a également été le cas de Pablo Longoria. Le président marseillais est très expressif lors des rencontres de l’OM et comme l’indique RMC Sport , cela a une nouvelle fois été le cas contre l’OL.

Longoria a explosé en tribune